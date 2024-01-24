Стало известно, на каком этапе сейчас трансфер Тикнизяна в «Зенит»

«Зенит» работает над трансфером защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
«Зенит» и «Локомотив» фактически согласовали трансфер Наира Тикнизяна.
В настоящее время «Зенит» обсуждает с игроком и его представителями личные условия», – сообщил агент Антон Смирнов.
- Сообщалось, что по итогам переговоров клубов «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
- Игрок заработает в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год. Контракт будет подписан сроком на пять лет.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.