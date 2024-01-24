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    • Стало известно, на каком этапе сейчас трансфер Тикнизяна в «Зенит»

    Стало известно, на каком этапе сейчас трансфер Тикнизяна в «Зенит»

    «Зенит» работает над трансфером защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    «Зенит» и «Локомотив» фактически согласовали трансфер Наира Тикнизяна.

    В настоящее время «Зенит» обсуждает с игроком и его представителями личные условия», – сообщил агент Антон Смирнов.

    • Сообщалось, что по итогам переговоров клубов «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
    • Игрок заработает в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год. Контракт будет подписан сроком на пять лет.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706123578
    Лучше бы Феликса Магата поставили тренером. Эти обморочные, уже бесят!
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    Ziklop
    1706125365
    сделкой ещё не пахнет, а уже зарплату все знают?
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    dparawutin
    1706128732
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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