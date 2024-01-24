Стало известно, на каком этапе сейчас трансфер Тикнизяна в «Зенит»

«Зенит» работает над трансфером защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Зенит» и «Локомотив» фактически согласовали трансфер Наира Тикнизяна.

В настоящее время «Зенит» обсуждает с игроком и его представителями личные условия», – сообщил агент Антон Смирнов.