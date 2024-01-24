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    • Губерниев отреагировал на трансфер Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»

    Губерниев отреагировал на трансфер Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»

    Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят за защитника «Локомотива» 8 миллионов евро.

    «Сложно сказать. «Зенит» – это как витрина, безусловно. Но в данной ситуации «Локомотив» с учетом всех тех процессов, которые происходят в команде, двигается вперед и очень мощно. Выбирать будет сам Тикнизян.

    Все зависит от условий. Если условия футболисту в определенном месте нравятся больше, то он меняет команду по истечению срока контракта или же с какими-то компенсациями. Будем ждать развития событий», – сказал Губерниев.

    • Тикнизян забил 8 голов и сделал 5 ассистов в этом сезоне за «Локо».
    • Его зарплата в «Зените» может составить 1,2 миллиона евро в год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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