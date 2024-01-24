Губерниев отреагировал на трансфер Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят за защитника «Локомотива» 8 миллионов евро.

«Сложно сказать. «Зенит» – это как витрина, безусловно. Но в данной ситуации «Локомотив» с учетом всех тех процессов, которые происходят в команде, двигается вперед и очень мощно. Выбирать будет сам Тикнизян.

Все зависит от условий. Если условия футболисту в определенном месте нравятся больше, то он меняет команду по истечению срока контракта или же с какими-то компенсациями. Будем ждать развития событий», – сказал Губерниев.