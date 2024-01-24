Глушаков рассказал о приглашениях от зарубежных клубов

Полузащитник Денис Глушаков, который проходит сборы вместе с «Ростовом», сказал, что физическое состояние позволит ему выступать на высоком уровне еще полтора года.

С сентября 2023 года Глушаков играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах.

– Расскажи про Кострому.

– А что рассказывать? Поиграл во Второй лиге, ничего особенного. Посмотрел, как дышит лига, какой там футбол, сравнил с теми временами, когда я там играл за ростовский СКА.

Мне кажется, уровень раньше был чуть выше, игра по-другому строилась, молодежь росла рядом с опытными футболистами, а сейчас там плюс-минус дублирующий состав. Нужно бегать, биться, такой там футбол.

– Были варианты с зарубежными клубами?

– Звонят периодически из Казахстана, но пока я этот вариант не рассматриваю. Надо пообщаться с семьей, поговорить, там будет видно.

– Если с «Ростовом» не получится, готовы ехать?

– Получится – не получится… Я думаю, все взрослые люди, все могут посмотреть игру: готов Глушаков еще поиграть или нет. За свою игру мне не стыдно, за свою самоотдачу – тоже. На мой взгляд, я в таком физическом состоянии, что еще готов поиграть года полтора. А там дальше будет видно.