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    Глушаков рассказал о приглашениях от зарубежных клубов

    Полузащитник Денис Глушаков, который проходит сборы вместе с «Ростовом», сказал, что физическое состояние позволит ему выступать на высоком уровне еще полтора года.

    С сентября 2023 года Глушаков играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах.

    – Расскажи про Кострому.

    – А что рассказывать? Поиграл во Второй лиге, ничего особенного. Посмотрел, как дышит лига, какой там футбол, сравнил с теми временами, когда я там играл за ростовский СКА.

    Мне кажется, уровень раньше был чуть выше, игра по-другому строилась, молодежь росла рядом с опытными футболистами, а сейчас там плюс-минус дублирующий состав. Нужно бегать, биться, такой там футбол.

    – Были варианты с зарубежными клубами?

    – Звонят периодически из Казахстана, но пока я этот вариант не рассматриваю. Надо пообщаться с семьей, поговорить, там будет видно.

    – Если с «Ростовом» не получится, готовы ехать?

    – Получится – не получится… Я думаю, все взрослые люди, все могут посмотреть игру: готов Глушаков еще поиграть или нет. За свою игру мне не стыдно, за свою самоотдачу – тоже. На мой взгляд, я в таком физическом состоянии, что еще готов поиграть года полтора. А там дальше будет видно.

    • Глушаков принял участие в контрольных матчах «Ростова» в Абу-Даби с самаркандским «Динамо» (4:1) и «Родиной» (1:2).
    • В конце этой недели Глушаков отпразднует свое 37-летие.

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    Источник: «Матч ТВ»

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