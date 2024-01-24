Глушаков: «Бесплатно я играть не буду»

Полузащитник Денис Глушаков, который проходит сборы вместе с «Ростовом», полагает, что возраст не станет помехой для продолжения выступлений в команде.

– Что Денис Глушаков может дать «Ростову»?

– Это уже не ко мне. Но опыт у меня есть, я видел чуть-чуть побольше, чем многие ребята в команде, постарше их. Но и на футбольном поле все равны, каждый день должны доказывать с 1-й по 90-ю минуту.

Сейчас не смотрят, молодой ты или взрослый, главное – выдерживать нагрузки, показывать игру. Это какие-то иллюзии, что ставка только на молодежь. Бывает и такое, что люди играют и в 37, и в 38. Примеров достаточно: и Модрич, и Криштиану, и Месси. Доказывать нужно все здесь и сейчас, на футбольном поле.

– Как парни отреагировали на Глушакова в команде? Не боятся конкуренции?

– Обычно о таких вещах не говорят. Мы нормально общались. Есть и друзья, и те, с кем пересекался на футбольных полях. Если я останусь, то только помогать команде. Все остальное неважно.

– Судя по вашей форме, у вас вообще нет проблем с питанием: готовы есть так, как требует тренерский штаб «Ростова». Верно?

– С этим проблем у меня нет. 10% жира, Валерий Георгиевич доволен – это самое главное. Мы все профессионалы, каждый следит за собой сам. Тут же не детский садик. Когда отдыхал, мог себе позволить сладкое и другое употреблял. Это не мешает.

– Что будете делать в выходные?

– Буду решать после разговора с Карпиным. Тогда пойму, как планы строить. Или к супруге в Турцию полечу, или домой поеду в Москву. Три дня выходных, все перелеты прямые.

Но еще не знаю, как будет. 27-го числа у меня еще и день рождения, но, возможно, надо будет быть здесь. Поэтому голова забита, не знаю, что делать.

– Вам хотелось бы именно закончить карьеру в «Ростове»? Все-таки красиво – закончить у себя на родине.

– Для меня самое главное – продолжать играть в футбол. И чем больше, тем лучше. Понятно, что это родина, но в жизни есть разные ситуации. И я еще не знаю, где окажусь в итоге.

Мы не разговаривали о контрактах и чем-то еще. Это просто тренировочный процесс, просто сборы, никаких обязательств. Факторов много сейчас: нужен я «Ростову», не нужен, как с семьей быть. Я еще об этом не задумывался.

– Есть фактор денег?

– Ну, бесплатно я играть не буду (смеется), все-таки у меня трое детей. Я, конечно, не пропаду, но и деньги за свой труд получать хочу. Возможно, это не самый главный фактор сейчас, но в любом случае ты свою работу должен как-то оценивать. Понятно, что в футбол я играл долго, наигрался и еще хочу продолжать.

– Были какие-то послабления во время нагрузок? Все-таки возраст…

– Нет, никаких послаблений не было, пахал со всеми ребятами наравне.