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    Давила выразил недовольство игровым временем в ЦСКА

    Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила подвел итог первого отрезка своих выступлений в России.

    – В 11 матчах РПЛ у тебя 3 гола + 2 передачи. Как сам оценишь свой стартовый отрезок в России?

    – Я прекрасно понимал, что приеду в команду в худшем физическом состоянии, чем у моих новых партнеров. Много времени я провел в ожидании трансфера – случился длительный простой в тренировках. Также понимал, что со временем, по прошествии адаптации я нагоню партнеров как по физическим кондициям, так и по игровым.

    Перед зимней паузой мы вместе с моей командой подвели некий итог первого отрезка в России – проанализировали все мельчайшие детали. И пришли к выводу, что, учитывая небольшое количество моего игрового времени, я сумел воспользоваться им вполне достойно.

    Это не мое личное суждение. Сейчас можно найти кучу самой разной статистики по любому игроку в мире. Учитывая количество матчей, в которых я принял участие, количество сыгранных минут, я хорошо использовал свои шансы.

    – Ты играешь не так часто. Доволен своим временем?

    – Конечно, нет. Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая мое игровое время.

    – Расстроен, что так мало играешь?

    – Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус. Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего.

    – Можно ли сказать, что твоя адаптация в России завершилась и весной мы увидим другого Давилу?

    – Абсолютно точно! Когда игрок начинает подготовку с нуля вместе с командой, все находятся в равных условиях и могут показать свой максимум.

    • Давила перешел в ЦСКА 21 августа прошлого года из мексиканского «Леона».
    • С тех пор он принял участие в 15 матчах московской команды.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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