Давила выразил недовольство игровым временем в ЦСКА

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила подвел итог первого отрезка своих выступлений в России.

– В 11 матчах РПЛ у тебя 3 гола + 2 передачи. Как сам оценишь свой стартовый отрезок в России?

– Я прекрасно понимал, что приеду в команду в худшем физическом состоянии, чем у моих новых партнеров. Много времени я провел в ожидании трансфера – случился длительный простой в тренировках. Также понимал, что со временем, по прошествии адаптации я нагоню партнеров как по физическим кондициям, так и по игровым.

Перед зимней паузой мы вместе с моей командой подвели некий итог первого отрезка в России – проанализировали все мельчайшие детали. И пришли к выводу, что, учитывая небольшое количество моего игрового времени, я сумел воспользоваться им вполне достойно.

Это не мое личное суждение. Сейчас можно найти кучу самой разной статистики по любому игроку в мире. Учитывая количество матчей, в которых я принял участие, количество сыгранных минут, я хорошо использовал свои шансы.

– Ты играешь не так часто. Доволен своим временем?

– Конечно, нет. Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая мое игровое время.

– Расстроен, что так мало играешь?

– Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус. Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего.

– Можно ли сказать, что твоя адаптация в России завершилась и весной мы увидим другого Давилу?

– Абсолютно точно! Когда игрок начинает подготовку с нуля вместе с командой, все находятся в равных условиях и могут показать свой максимум.