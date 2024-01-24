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    • Хави удивило товарищеское общение Анчелотти с главой Техкомитета судей Испании

    Хави удивило товарищеское общение Анчелотти с главой Техкомитета судей Испании

    Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что судьи в чемпионате Испании поддерживают «Реал».

    По данным Sport.es, наставника «блауграны» удивил товарищеский характер общения возглавляющего мадридцев Карло Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании Луиса Медины Канталехо во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге.

    Хави также обеспокоили просьбы главного тренера «Реала» использовать VAR лишь в случае очевидных судейских ошибок.

    После встречи, на которой наставник сине-гранатовых присутствовал в формате видеосвязи, он сказал своему окружению: «Про Ла Лигу можно забыть. В этот раз мы ее не выиграем».

    • «Реал» занимает второе место в Примере с 51 очком после 20 матчей. Клуб отстает на одно очко от «Жироны», но провел на игру меньше.
    • «Барселона» идет третьей с 44 очками после 20 матчей.

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    Источник: Sport.es

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