Хави удивило товарищеское общение Анчелотти с главой Техкомитета судей Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что судьи в чемпионате Испании поддерживают «Реал».

По данным Sport.es, наставника «блауграны» удивил товарищеский характер общения возглавляющего мадридцев Карло Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании Луиса Медины Канталехо во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге.

Хави также обеспокоили просьбы главного тренера «Реала» использовать VAR лишь в случае очевидных судейских ошибок.

После встречи, на которой наставник сине-гранатовых присутствовал в формате видеосвязи, он сказал своему окружению: «Про Ла Лигу можно забыть. В этот раз мы ее не выиграем».