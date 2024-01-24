Хави удивило товарищеское общение Анчелотти с главой Техкомитета судей Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что судьи в чемпионате Испании поддерживают «Реал».
По данным Sport.es, наставника «блауграны» удивил товарищеский характер общения возглавляющего мадридцев Карло Анчелотти и главы Технического комитета судей Испании Луиса Медины Канталехо во время брифинга судей и тренеров перед началом сезона в Ла Лиге.
Хави также обеспокоили просьбы главного тренера «Реала» использовать VAR лишь в случае очевидных судейских ошибок.
После встречи, на которой наставник сине-гранатовых присутствовал в формате видеосвязи, он сказал своему окружению: «Про Ла Лигу можно забыть. В этот раз мы ее не выиграем».
- «Реал» занимает второе место в Примере с 51 очком после 20 матчей. Клуб отстает на одно очко от «Жироны», но провел на игру меньше.
- «Барселона» идет третьей с 44 очками после 20 матчей.