Глушаков оценил возможность продолжения карьеры в «Ростове»

Полузащитник Денис Глушаков, который проходит сборы вместе с «Ростовом», оценил вероятность остаться в команде на остаток нынешнего сезона.

– Как ваше самочувствие?

– Вообще я ожидал худшего. Все-таки пауза была большая, я застал пляжный футбол, поиграл везде, даже в Медиалиге. Думал, буду выглядеть похуже.

Видимо, хорошо подготовился к сборам, потому что была договоренность с Валерием Георгиевичем, что поеду. Команда играет под нагрузками, но я чувствую себя хорошо. В конце сборов всегда тяжело играть, поэтому есть к чему стремиться.

– Как удалось в хороших кондициях подойти к сбору с командой РПЛ, где требования довольно непростые?

– Я тренировался сам в легкоатлетическом манеже ЦСКА. С Юрой Борзаковским разговаривал, он спрашивал: «Ты точно в футболе? Не какой-то другой вид спорта?»

Я был на связи с тренером по физподготовке «Ростова», он мне дал определенную программу, я ее выполнял. Поэтому приехал в нормальном состоянии. Не хорошем, не отличном, но в нормальном, рабочем.

– Два раза сыграли по тайму. Готовы выдерживать интенсивность на уровне РПЛ?

– Конечно, готов. И по датчикам, и по тому, что присылают – результат вроде бы неплохой. Собой я доволен, но тут главное, чтобы тренерский штаб был доволен.

– На второй сбор остаетесь?

– Будем разговаривать с Валерием Георгиевичем сегодня вечером. Перекинемся словами. Пока в подвешенном состоянии, не знаю дальнейшую судьбу.

Но при любом итоге я благодарен «Ростову» за то, что взял меня на сборы и предоставил возможность участвовать в тренировочном процессе. Поступили, как говорится, по-земляцки. Как говорится, что-то надо отдать футболу, чтобы потом футбол что-то отдал тебе.