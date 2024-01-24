«Локомотив» не начинал переговоры с Магкеевым по новому контракту

«Локомотив», по данным Metaratings.ru, пока не вступал в переговоры с 24-летним центральным защитником Станиславом Магкеевым, который недавно восстановился после травмы.
Действующее соглашение московского клуба с игроком истекает в июне 2024 года.
- Магкеев порвал крестообразную связку колена в матче 26-го тура РПЛ прошлого сезона против «Сочи» (3:0).
- В нынешнем чемпионате 24-летний футболист пока ни разу не появился на поле.
- Игрок отправился на первый сбор в 2024 году вместе с «Локомотивом».