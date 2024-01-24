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    • «Локомотив» не начинал переговоры с Магкеевым по новому контракту

    «Локомотив» не начинал переговоры с Магкеевым по новому контракту

    «Локомотив», по данным Metaratings.ru, пока не вступал в переговоры с 24-летним центральным защитником Станиславом Магкеевым, который недавно восстановился после травмы.

    Действующее соглашение московского клуба с игроком истекает в июне 2024 года.

    • Магкеев порвал крестообразную связку колена в матче 26-го тура РПЛ прошлого сезона против «Сочи» (3:0).
    • В нынешнем чемпионате 24-летний футболист пока ни разу не появился на поле.
    • Игрок отправился на первый сбор в 2024 году вместе с «Локомотивом».

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    Источник: Metaratings.ru

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