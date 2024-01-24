Колосков высказался о желании главы УЕФА смягчить бан молодежных сборных России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на высказывание главы УЕФА Александера Чеферина: в интервью The Telegraph словенец выразил желание смягчить отстранение молодежных сборных России от международных турниров.

«Дело в том, что глава УЕФА этот вопрос не решает, вопрос находится в компетенции исполкома УЕФА. Президент УЕФА может только выразить свое мнение об этом. Думаю, так оно и было. Это во‑первых.

Во‑вторых, УЕФА уже принимал решение о допуске наших юношей на соревнования, но на практике ничего не происходит. УЕФА это объяснил тем, что нет технических возможностей организовать соревнования даже при всем желании исполкома. То же самое будет и в этот раз.

Не удивлюсь, если будет решение исполкома о допуске, но как технически организовать участие наших спортсменов, которые должны при этом в соответствии с жеребьевкой летать в западные европейские страны, мне пока непонятно.

Но это благие намерения. Это говорит о том, что УЕФА ищет какие‑то пути, чтобы восстановить участие наших сборных в европейских соревнованиях. Это хорошо», – сказал Колосков.