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    • Мор оценил возможный трансфер Угальде применительно к конкуренции с Соболевым в «Спартаке»

    Мор оценил возможный трансфер Угальде применительно к конкуренции с Соболевым в «Спартаке»

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном переходе в московскую команду костариканского нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».

    «Неплохой футболист. Он уже играл за молодежную сборную, выступает за национальную команду. В этом сезоне в Нидерландах уже забил 7 мячей.

    «Спартаку», конечно, нужен нападающий, потому что остается один Соболев. Парень довольно быстрый, техничный. Очень хорошо играет головой, здорово играет на опережение. Это не прямая замена Соболеву, а другой вариант в атаке», – сказал Мор.

    • 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
    • На счету игрока 6 матчей и 1 гол за сборную Коста-Рики.

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    Источник: «Матч ТВ»

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