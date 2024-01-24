Мор оценил возможный трансфер Угальде применительно к конкуренции с Соболевым в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном переходе в московскую команду костариканского нападающего Манфреда Угальде из «Твенте».

«Неплохой футболист. Он уже играл за молодежную сборную, выступает за национальную команду. В этом сезоне в Нидерландах уже забил 7 мячей.

«Спартаку», конечно, нужен нападающий, потому что остается один Соболев. Парень довольно быстрый, техничный. Очень хорошо играет головой, здорово играет на опережение. Это не прямая замена Соболеву, а другой вариант в атаке», – сказал Мор.