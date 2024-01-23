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    • Ловчев прокомментировал скорый трансфер Тикнизяна в «Зенит»

    Ловчев прокомментировал скорый трансфер Тикнизяна в «Зенит»

    Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил готовящийся трансфер Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

    • «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
    • Игрок будет получать в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год.
    • «Зенит» планирует заменить Тикнизяном Данила Кругового, подписавшего контракт с ЦСКА.

    «Зенит» делает то, что делал всегда – покупает футболиста ротации на подмену Сантосу. Команду формируют исходя из того, чтобы было два места на одну позицию.

    У Дугласа Сантоса конкуренцию Тикнизян не выигрывает. Сантос – это мастерство и стабильный уровень, это сейчас один из лидеров команды. Вопрос с Тикнизяном это на ротацию сейчас и, возможно, на будущее. Сейчас, как я понимаю, всe зависит от игрока, который и должен принять окончательное решение

    По поводу слов Тикнизяна о том, что он не уйдeт в «Зенит»… Думаю, что многие говорили так, а потом переходили. Сегодня игрок целует одну майку, а завтра – другую. Не так много футболистов осталось, кто из любви к клубу в нeм останется, откажется от денег. Как только закончится контракт и ты уйдeшь, о тебе не особенно и вспомнят», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 22:22
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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
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    Не соглашусь, все помнят легенд клуба, Тотти, Джеррард, Гиггз, Скоулз и т.д.
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