Журналист Егоров: «Переход Тикнизяна в «Зенит» – это прыжок в бетонную стену головой вперед»

Журналист Сергей «Футбольный Биги» Егоров проанализировал готовящийся трансфер Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

«Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.

Игрок будет получать в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год.

«Зенит» планирует заменить Тикнизяном Данила Кругового, подписавшего контракт с ЦСКА.

«Ситуация по Тикнизяну удивительна – и зависит сейчас от самого футболиста.

Мы помним разного Тикнизяна. Нервного, ругающегося с болельщиком, получающего красные на поле.

Потом Наир вынырнул так, что это было что-то невероятное. Потрясающие проходы, куражный футбол и голы. Много голов, голевых – и раз за разом повторяемая история про Европу. Очень адекватное восприятие самого себя и правильные слова в микстах, – все вместе это просто перевернуло мое личное отношение к этому парню. Ему веришь в том смысле, что слова про Европу и желание поиграть в классный футбол – не просто мода, а вера в то, что все по силам. Яркое явление в нашем футболе, как и это «Локо» Галактионова, с опорой на российских футболистов. Если команда пройдет эту весну так, как прошлую, она может что-то и выиграть.

И сейчас все зависит только от футболиста. Уход в «Зенит» в нынешней ситуации на золотую лавку – это как прыжок в бетонную стену головой вперед. Будут деньги и будут трофеи.

Но того, что есть у Наира сейчас, может и не быть. То, что есть сейчас у него в «Локо» – счастье футбольное, которое не так часто в карьере и случается.

И сам футболист, и его агент Александр Клюев не выглядят людьми, которые не понимают всех этих раскладов», – написал Егоров.