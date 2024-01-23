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    • Журналист Егоров: «Переход Тикнизяна в «Зенит» – это прыжок в бетонную стену головой вперед»

    Журналист Егоров: «Переход Тикнизяна в «Зенит» – это прыжок в бетонную стену головой вперед»

    Журналист Сергей «Футбольный Биги» Егоров проанализировал готовящийся трансфер Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

    • «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
    • Игрок будет получать в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год.
    • «Зенит» планирует заменить Тикнизяном Данила Кругового, подписавшего контракт с ЦСКА.

    «Ситуация по Тикнизяну удивительна – и зависит сейчас от самого футболиста.

    Мы помним разного Тикнизяна. Нервного, ругающегося с болельщиком, получающего красные на поле.

    Потом Наир вынырнул так, что это было что-то невероятное. Потрясающие проходы, куражный футбол и голы. Много голов, голевых – и раз за разом повторяемая история про Европу. Очень адекватное восприятие самого себя и правильные слова в микстах, – все вместе это просто перевернуло мое личное отношение к этому парню. Ему веришь в том смысле, что слова про Европу и желание поиграть в классный футбол – не просто мода, а вера в то, что все по силам. Яркое явление в нашем футболе, как и это «Локо» Галактионова, с опорой на российских футболистов. Если команда пройдет эту весну так, как прошлую, она может что-то и выиграть.

    И сейчас все зависит только от футболиста. Уход в «Зенит» в нынешней ситуации на золотую лавку – это как прыжок в бетонную стену головой вперед. Будут деньги и будут трофеи.

    Но того, что есть у Наира сейчас, может и не быть. То, что есть сейчас у него в «Локо» – счастье футбольное, которое не так часто в карьере и случается.

    И сам футболист, и его агент Александр Клюев не выглядят людьми, которые не понимают всех этих раскладов», – написал Егоров.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии (7)
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    СпорЦмен
    1706033116
    Сразу видно, Егоров умеет развлекаться! :)))
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    fakeid
    1706033518
    да совсем не факт, что на лавку. бразил зимой меньше не стало - наоборот. так что паспортиста семак будет выпускать, пусть и вынужденно.
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    portero
    1706034917
    Все мы работаем за деньги и немногие работают в удовольствие за небольшую зарплату.... Упрекать чела что решил заработать побольше, это из-за зависти??? Его выбор, он уже счастлив и наверное не мечтает о журавле в небе!!!!
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