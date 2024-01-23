Дочь Кержакова сбежала из рехаба после двух лет лечения

Дочь Александра Кержакова Дарья поучаствовала в передачи Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».
Там девушка рассказала о побеге из рехаба (реабилитационного центра), куда она была помещена из-за употребления запрещенных веществ и где провела два года.
Сейчас 19-летняя Дарья живет в Москве у подруги и пробует устроиться на работу баристой. По словам девушки, Кержаков ей финансово не помогает. По его мнению, дочь всего должна добиться сама.
- Дарья родилась в 2005 году в браке Кержакова со студенткой Марией Головой. В 2010 году пара развелась.