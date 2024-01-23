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    Дочь Кержакова сбежала из рехаба после двух лет лечения

    Дочь Александра Кержакова Дарья поучаствовала в передачи Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

    Там девушка рассказала о побеге из рехаба (реабилитационного центра), куда она была помещена из-за употребления запрещенных веществ и где провела два года.

    Сейчас 19-летняя Дарья живет в Москве у подруги и пробует устроиться на работу баристой. По словам девушки, Кержаков ей финансово не помогает. По его мнению, дочь всего должна добиться сама.

    • Дарья родилась в 2005 году в браке Кержакова со студенткой Марией Головой. В 2010 году пара развелась.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (8)
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    Дубина
    1706028278
    Аршавин Керж детей своих бросают(( Позор вшивым.
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    Скай
    1706029588
    Чмошник-саша. И футболист был гауно и человек такой же. Настоящий б о м ж.
    Ответить
    momwig_
    1706031513
    Ну, ****.. Чё
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