«Локомотив» подтвердил переговоры по Тикнизяну

«Локомотив» не отрицает факт переговоров с «Зенитом» по защитнику Наиру Тикнизяну.

«Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.