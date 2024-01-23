«Локомотив» подтвердил переговоры по Тикнизяну

«Локомотив» не отрицает факт переговоров с «Зенитом» по защитнику Наиру Тикнизяну.
«Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
- «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
- Игрок будет получать в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год.
- «Зенит» планирует заменить Тикнизяном Данила Кругового, подписавшего контракт с ЦСКА.