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    «Локомотив» подтвердил переговоры по Тикнизяну

    «Локомотив» не отрицает факт переговоров с «Зенитом» по защитнику Наиру Тикнизяну.

    «Мы действительно находимся процессе переговоров с «Зенитом» по Тикнизяну. Но какие‑либо детали мы не комментируем, так как это конфиденциальная информация», – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

    • «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
    • Игрок будет получать в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год.
    • «Зенит» планирует заменить Тикнизяном Данила Кругового, подписавшего контракт с ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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