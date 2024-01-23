Агент Смирнов: «Тикнизян так хотел в Европу, что выбрал деньги»

Футбольный агент Антон Смирнов оценил готовящийся трансфер защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

«Наир Тикнизян так хотел уехать в Европу, что выбрал деньги. Ну а окно в Европу оно же рядом, из Питера ближе...

Насыпят парню, чего уж. Все будет чин чинарем. Про футбол ли все это? Да нет», – написал представитель, в частности, Андрея Лунева.