Агент Смирнов: «Тикнизян так хотел в Европу, что выбрал деньги»

Футбольный агент Антон Смирнов оценил готовящийся трансфер защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».
«Наир Тикнизян так хотел уехать в Европу, что выбрал деньги. Ну а окно в Европу оно же рядом, из Питера ближе...
Насыпят парню, чего уж. Все будет чин чинарем. Про футбол ли все это? Да нет», – написал представитель, в частности, Андрея Лунева.
- «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро.
- Наир будет получать в новом клубе 1,2 миллиона евро.
- Летом у Тикнизяна был диалог с «Вердером».