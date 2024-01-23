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    • Агент Смирнов: «Тикнизян так хотел в Европу, что выбрал деньги»

    Агент Смирнов: «Тикнизян так хотел в Европу, что выбрал деньги»

    Футбольный агент Антон Смирнов оценил готовящийся трансфер защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

    «Наир Тикнизян так хотел уехать в Европу, что выбрал деньги. Ну а окно в Европу оно же рядом, из Питера ближе...

    Насыпят парню, чего уж. Все будет чин чинарем. Про футбол ли все это? Да нет», – написал представитель, в частности, Андрея Лунева.

    • «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро.
    • Наир будет получать в новом клубе 1,2 миллиона евро.
    • Летом у Тикнизяна был диалог с «Вердером».

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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