Канчельскис назвал главное разочарование в карьере

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сожалеет, что не сыграл на чемпионате мира-1994.

«Один раз пострадал от своей принципиальности, да. Жалею, что на ЧМ-1994 не поехал.

«Письмо четырнадцати» – самое большое разочарование в моей карьере, 100%. Всe-таки чемпионат мира есть чемпионат мира. Но что ж поделать, теперь это в прошлом», – сказал Канчельскис.