Канчельскис назвал главное разочарование в карьере

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сожалеет, что не сыграл на чемпионате мира-1994.
«Один раз пострадал от своей принципиальности, да. Жалею, что на ЧМ-1994 не поехал.
«Письмо четырнадцати» – самое большое разочарование в моей карьере, 100%. Всe-таки чемпионат мира есть чемпионат мира. Но что ж поделать, теперь это в прошлом», – сказал Канчельскис.
- «Письмо четырнадцати» было написано игроками сборной России перед ЧМ-1994.
- Оно было направлено против главного тренера Павла Садырина.
- Также игроки попросили в письме повысить премиальные и улучшить бытовые условия.