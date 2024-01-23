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    Канчельскис назвал главное разочарование в карьере

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис сожалеет, что не сыграл на чемпионате мира-1994.

    «Один раз пострадал от своей принципиальности, да. Жалею, что на ЧМ-1994 не поехал.

    «Письмо четырнадцати» – самое большое разочарование в моей карьере, 100%. Всe-таки чемпионат мира есть чемпионат мира. Но что ж поделать, теперь это в прошлом», – сказал Канчельскис.

    • «Письмо четырнадцати» было написано игроками сборной России перед ЧМ-1994.
    • Оно было направлено против главного тренера Павла Садырина.
    • Также игроки попросили в письме повысить премиальные и улучшить бытовые условия.

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    Источник: «Чемпионат»

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