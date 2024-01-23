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    Роналдо сравнил с мыльной оперой ситуацию с Мбаппе

    Бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии Роналдо охарактеризовал ситуацию с возможным переходом 25-летнего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

    «Реал» всегда подписывает лучших игроков в мире. Этой философии уже много лет, и неудивительно, что клуб хочет продолжать в том же духе.

    Я не знаю, перейдет Мбаппе в «Реал» или нет, но могу сказать, что он почти идеально говорит по-испански.

    Не знаю, что в итоге произойдет, но эта мыльная опера уже очень сильно затянулась», – сказал Роналдо.

    • Роналдо выступал за «Реал» с 2002 по 2007 годы.
    • У Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ» этим летом.
    • Форвард провел в этом сезоне 26 матчей за клуб и забил 28 мячей.

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    Источник: страница RMC Sport в соцсети X

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