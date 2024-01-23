Орлов назвал причину ухода Кругового из «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что защитник Данил Круговой решил перейти из «Зенита» в ЦСКА, так как не захотел быть подстраховкой Дугласа Сантоса.

«Что касается ухода Кругового – конечно, это плохо, что воспитанник нашего клуба уходит. С точки зрения футболиста если рассматривать, встать на его место, то ему хочется играть в основном составе и в сборной России. Его, конечно, все равно туда Карпин приглашал, но лучше играть, чувствовать свои силы, он хочет быть основным игроком.

И его можно понять как игрока. Он же все равно был не обижен ни зарплатой, ни отношением тренеров. Но исходили из того, что в основном составе играют сильнейшие.

Дуглас Сантос сильнее его, никуда не деться. Подстраховка Сантосу, конечно, нужна, но Круговому не захотелось быть ей», – сказал Орлов.