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    Орлов назвал причину ухода Кругового из «Зенита»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что защитник Данил Круговой решил перейти из «Зенита» в ЦСКА, так как не захотел быть подстраховкой Дугласа Сантоса.

    «Что касается ухода Кругового – конечно, это плохо, что воспитанник нашего клуба уходит. С точки зрения футболиста если рассматривать, встать на его место, то ему хочется играть в основном составе и в сборной России. Его, конечно, все равно туда Карпин приглашал, но лучше играть, чувствовать свои силы, он хочет быть основным игроком.

    И его можно понять как игрока. Он же все равно был не обижен ни зарплатой, ни отношением тренеров. Но исходили из того, что в основном составе играют сильнейшие.

    Дуглас Сантос сильнее его, никуда не деться. Подстраховка Сантосу, конечно, нужна, но Круговому не захотелось быть ей», – сказал Орлов.

    • Ранее 25-летний Круговой подписал с ЦСКА контракт, который начнет действовать с лета, и был отправлен в «Зенит-2».
    • В нынешнем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 голевые передачи.

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    Источник: YouTube-канал #ТАКОЙФУТБОЛ

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    Комментарии (4)
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    Давид59
    1706000769
    И зачем говорить о том, что сам Круговой уже озвучил? Он же уже сказал, что между деньгами и футболом выбрал футбол
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    Давид59
    1706001285
    Но если хорошенько подумать, то то, что произошло - это "мягко выражаясь" безобразие. Кои то веки появился в основе и в сборной свой воспитанник. Можно было Дугласа в середину сдвинуть. А так.... Слов нет
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    VVM1964
    1706001887
    Круговому надоело, что его пускают по кругу !!! )))
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