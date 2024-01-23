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    • Канчельскис — об отказе ходить на ТВ: «Пригласите лучше Бузову или Comedy club»

    Канчельскис — об отказе ходить на ТВ: «Пригласите лучше Бузову или Comedy club»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сказал, почему не выступает в качестве эксперта на телевидении.

    «А зачем? Был один случай: пригласили в эфир на финал «МЮ» – «Вильярреал». Я сказал, что на «Дом-2» не хожу. У них же во время чемпионата Европы 2021 года Бузова что-то рассказывала. Короче, отказался.

    Спустя время звонит другой человек. Они хорошие ребята, работники, я к ним нормально отношусь. Говорит: «Андрей, приходи, сегодня Бузовой не будет».

    Я посмеялся: «Не, спасибо, ребята. Пригласите лучше Бузову или Comedy club. Пускай они и вешают лапшу на уши всей футбольной России. Мне это неинтересно».

    Посмеялись и разбежались. У них и без меня есть контингент, который четко и ясно все расскажет», – сказал Канчельскис.

    • Финал Лиги Европы «Вильярреал» – «МЮ» прошел 26 мая 2021 года. Игра закончилась со счетом 1:1, а по пенальти испанский клуб победил 11:10.
    • Ранее Канчельскис сказал, что не собирается заниматься популизмом по отношению к российскому футболу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1705999340
    Зачем два раза подряд одно и тоже писать?
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    Cleaner
    1705999916
    Я вот лучше на Бузову посмотрю, чем на вечно ноющего и поливающего все вокруг себя грязью Канчельскиса!
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