Канчельскис — об отказе ходить на ТВ: «Пригласите лучше Бузову или Comedy club»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сказал, почему не выступает в качестве эксперта на телевидении.

«А зачем? Был один случай: пригласили в эфир на финал «МЮ» – «Вильярреал». Я сказал, что на «Дом-2» не хожу. У них же во время чемпионата Европы 2021 года Бузова что-то рассказывала. Короче, отказался.

Спустя время звонит другой человек. Они хорошие ребята, работники, я к ним нормально отношусь. Говорит: «Андрей, приходи, сегодня Бузовой не будет».

Я посмеялся: «Не, спасибо, ребята. Пригласите лучше Бузову или Comedy club. Пускай они и вешают лапшу на уши всей футбольной России. Мне это неинтересно».

Посмеялись и разбежались. У них и без меня есть контингент, который четко и ясно все расскажет», – сказал Канчельскис.