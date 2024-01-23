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    • Источник в «Спартаке» отреагировал на информацию об интересе команды к Коваленко

    Источник в «Спартаке» отреагировал на информацию об интересе команды к Коваленко

    «Спартак» не собирается осуществлять сделку по переходу 20-летнего полузащитника Александра Коваленко из «Зенита». По данным «Евро-футбол.ру», сведения об интересе к игроку со стороны красно-белых не соответствуют действительности.

    «Бред лютый», – так источник описал информацию об интересе «Спартака» к Коваленко.

    • Сообщалось, что хавбеком также интересуются «Динамо» и «Локомотив», а «Сочи» хочет взять его в аренду до конца сезона.
    • В этом сезоне Коваленко сыграл в 11 матчах и записал на свой счет 1 результативный пас.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Комментарии (12)
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    Дядя Серёжа
    1705995765
    Бред лютый - это сурово, можно же просто Нет...
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    zigbert
    1705996678
    Сочи в нем нуждается больше.
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    СпорЦмен
    1705996689
    Переименуте срамтак в Бред Лютый! :)))
    Ответить
    Номэд
    1705998893
    Болотный педикулёз Спартаку не нужен!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705998971
    Не сглазила бы свинарня игрока. А то возьмут паренька поднимать с колен сви ней , а он зашкварится. Гыгыгы
    Ответить
    Скай
    1705999657
    ну и нах эта подпорченная бЗдинитом игруля Спартаку, тем паче, что от нее теперича вонять будет. гы гы гы
    Ответить
    Цугундeр
    1706001122
    Парад планет в комментах. Как здорово ,что все вы здесь сегодня собрались.) Александр Палыч , бедный , за всех отдулся..)
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    шахта Заполярная
    1706002091
    Так это немытые вонь запустили про Коваленко. Кому он нужен после голубых, зашкваренный.
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