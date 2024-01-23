Источник в «Спартаке» отреагировал на информацию об интересе команды к Коваленко

«Спартак» не собирается осуществлять сделку по переходу 20-летнего полузащитника Александра Коваленко из «Зенита». По данным «Евро-футбол.ру», сведения об интересе к игроку со стороны красно-белых не соответствуют действительности.

«Бред лютый», – так источник описал информацию об интересе «Спартака» к Коваленко.