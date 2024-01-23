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    • Бышовец прокомментировал трансферную политику «Краснодара»

    Бышовец прокомментировал трансферную политику «Краснодара»

    Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» соответствует той концепции развития, о которой всегда говорилось в клубе.

    «Надо сказать, что точечное усиление отдельных позиций у команды на достаточно хорошем уровне. У краснодарского клуба нет проходных привлечений игроков. Даже уход Ильзата Ахметова говорит о том, что команда соответствует той концепции развития, о которой всегда говорилось, – в ней играют в основном их воспитанники.

    Это создает благоприятную обстановку в «Краснодаре», когда ядро составляют игроки, которые очень преданы клубу. В то же время тренеру удалось создать хорошую атмосферу, футболисты приняли предложенные требования.

    Мне кажется, набранный опыт Сперцяна, Кривцова, Черникова и Волкова создает хорошие перспективы не только не предстоящий период, вторую половину сезона, но в дальнейшем. Нужно сказать, что перспектива и концепция клуба себя оправдала. Думаю, что у «Краснодара» есть хорошие возможности, чтобы добиться результата», – сказал Бышовец.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров.
    • Зимой клуб пополнился колумбийским хавбеком Кевином Кастаньо из «Крус Асуля» и отпустил полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит».

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 10:03
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
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    Краснодыр будет третьим.
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