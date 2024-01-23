Бышовец прокомментировал трансферную политику «Краснодара»

Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Краснодар» соответствует той концепции развития, о которой всегда говорилось в клубе.

«Надо сказать, что точечное усиление отдельных позиций у команды на достаточно хорошем уровне. У краснодарского клуба нет проходных привлечений игроков. Даже уход Ильзата Ахметова говорит о том, что команда соответствует той концепции развития, о которой всегда говорилось, – в ней играют в основном их воспитанники.

Это создает благоприятную обстановку в «Краснодаре», когда ядро составляют игроки, которые очень преданы клубу. В то же время тренеру удалось создать хорошую атмосферу, футболисты приняли предложенные требования.

Мне кажется, набранный опыт Сперцяна, Кривцова, Черникова и Волкова создает хорошие перспективы не только не предстоящий период, вторую половину сезона, но в дальнейшем. Нужно сказать, что перспектива и концепция клуба себя оправдала. Думаю, что у «Краснодара» есть хорошие возможности, чтобы добиться результата», – сказал Бышовец.