Мележиков: «Я хотел построить романцевский «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился сожалением после работы в клубе.

«Чемпионство – разовая цель, я хотел построить стабильный и успешный «Спартак», который берeт чемпионства не эпизодически. Условно, сделать «Спартак» времeн Олега Романцева. «Спартак», который боятся и уважают на поле.

Создать коллектив, где молодые уважают старших, а старшие, наоборот, поддерживают молодых. Где каждый умирает на поле друг за друга», – сказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».