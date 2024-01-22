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    Мележиков: «Я хотел построить романцевский «Спартак»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился сожалением после работы в клубе.

    «Чемпионство – разовая цель, я хотел построить стабильный и успешный «Спартак», который берeт чемпионства не эпизодически. Условно, сделать «Спартак» времeн Олега Романцева. «Спартак», который боятся и уважают на поле.

    Создать коллектив, где молодые уважают старших, а старшие, наоборот, поддерживают молодых. Где каждый умирает на поле друг за друга», – сказал Мележиков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • В июне Мележикова сменил Олег Малышев.
    • Евгений Владимирович занимал пост 2 года.
    • При нем клуб выиграл Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.01.2024 23:46
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