Мележиков рассказал, как «Спартаку» удалось сохранить Абаскаля в 2022-2023 годах

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскрыл меры по сохранению главного тренера Гильермо Абаскаля, которые клуб предпринимал в 2022-2023 годах.

«Да, я убедил Абаскаля, чтобы он остался, как только он пришeл. Дальше всe нормализовалось, мы шли на первом-втором месте, в команде была изумительная атмосфера. Абаскаль чувствовал себя раскованно.

Начались разговоры, что нужно удержать Абаскаля, иначе он уйдeт? Такие разговоры действительно велись, даже внутри клуба. Пол Эшуорт считал, что Гильермо нужно поднять зарплату в два раза, напрямую заявлял об этом Абаскалю, пытался меня склонить к этому варианту, обращался к руководству.

На первом этапе Гильермо и его супруга негативно восприняли Эшуорта. Они считали, Пол не подходит на роль спортивного директора. У них не сложились отношения, но Эшуорт благодаря своей настойчивости сточил этот камень.

На что я пошeл, учитывая маленькую зарплату главного тренера, это нормально. К концу года до сборов я пошeл на включение в контракт пунктов о бесплатных перелeтах для Гильермо и его членов семьи два раза в год и проживание с определeнным лимитом. Да, снимали квартиру, при Леониде Федуне такого не было, чтобы клуб платил за жильe. Но в тот раз мы посчитали, что такое нужно сделать, и пошли на это.

На сборах зимой 2023 года Пол пролоббировал повышение зарплаты Абаскалю. Знал, что он лоббирует это, у меня был разговор с руководством, что я против. Почему был против? Считал, что рано. Срок контракта достаточный, чтобы начали говорить об этом к лету. У меня был контакт с Абаскалем и его супругой, они просили не отвлекать их этим вопросом сейчас, предложив вернуться к нему летом. Я также был против повышения зарплаты в два раза», – сказал Мележиков.