Валуев прокомментировал ссылку Кругового в «Зенит-2»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил решение «Зенита» сослать в дубль защитника Данила Кругового.

ЦСКА на прошлой неделе объявил, что с лета начнет действовать контракт с Круговым.

В ответ «Зенит» отправил Кругового в «Зенит-2».

Игрок сейчас в Санкт-Петербурге тренируется с дублерами.

«Перевод Кругового в «Зенит-2» – это внутреннее дело клуба. Ему был предложен новый контракт на пять лет, насколько я знаю. Он отказался его подписывать. Наверное, не видит дальше себя в «Зените» – зачем на него рассчитывать в такой ситуации?

Александр Иванович Медведев сказал, что в «Зените» на двух стульях не сидят. Если в ЦСКА готовы забрать Кругового сейчас, в это межсезонье, они должны обсудить финансовые условия с «Зенитом», – сказал Валуев.