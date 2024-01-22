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    Валуев прокомментировал ссылку Кругового в «Зенит-2»

    Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил решение «Зенита» сослать в дубль защитника Данила Кругового.

    • ЦСКА на прошлой неделе объявил, что с лета начнет действовать контракт с Круговым.
    • В ответ «Зенит» отправил Кругового в «Зенит-2».
    • Игрок сейчас в Санкт-Петербурге тренируется с дублерами.

    «Перевод Кругового в «Зенит-2» – это внутреннее дело клуба. Ему был предложен новый контракт на пять лет, насколько я знаю. Он отказался его подписывать. Наверное, не видит дальше себя в «Зените» – зачем на него рассчитывать в такой ситуации?

    Александр Иванович Медведев сказал, что в «Зените» на двух стульях не сидят. Если в ЦСКА готовы забрать Кругового сейчас, в это межсезонье, они должны обсудить финансовые условия с «Зенитом», – сказал Валуев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1705930324
    Лучше бы я был депутатом. Этот человек зря место занимает! Серъезно, чем может помочь РФ отшибленный. Это не, даже не смешно. Только мычит по команде!
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    Cleaner
    1705931023
    Боксер - депутат госдумы!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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