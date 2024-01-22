Канчельскис назвал главный недостаток футбола в РПЛ в сравнении с Европой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что РПЛ заметно уступает ведущим европейским чемпионатам в скорости футбола.

«Когда наши клубы играли в еврокубках с лучшими европейскими командами, разница в скоростях первым же делом бросалась в глаза. Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч.

А сейчас ситуация еще хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе. В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с европейским футболом. Все в два раза медленнее», – сказал Канчельскис.