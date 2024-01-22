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    • Канчельскис назвал главный недостаток футбола в РПЛ в сравнении с Европой

    Канчельскис назвал главный недостаток футбола в РПЛ в сравнении с Европой

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что РПЛ заметно уступает ведущим европейским чемпионатам в скорости футбола.

    «Когда наши клубы играли в еврокубках с лучшими европейскими командами, разница в скоростях первым же делом бросалась в глаза. Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч.

    А сейчас ситуация еще хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе. В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с европейским футболом. Все в два раза медленнее», – сказал Канчельскис.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • В сезоне-2021/22 два российских клуба вышли в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» выбыл на стадии стыковых матчей (1/16 финала). «Спартак» должен был выступить в 1/8 финала, но был снят с турнира в связи с отстранением России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии (4)
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    Вжыхъ
    1705903204
    Скорость и техническое оснащение. Любой игрок среднего зарубежного клуба из топ 5 чемпионатов с мячом обращается тупо лучше, чем любой из наших нынешних "звёзд".
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    baggio80
    1705906227
    Вы Черданцеву и прочим нашим аналитикам не говорите а то у них в рпл ну очень большие скоростя одно удовольствие смотреть это слоу мо )))
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    DOCTOR PENALTY
    1705907405
    Это просто беда.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705912468
    Медленно бегают, мало игр, много денег. Гыгыгы
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