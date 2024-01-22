Канчельскис назвал главный недостаток футбола в РПЛ в сравнении с Европой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что РПЛ заметно уступает ведущим европейским чемпионатам в скорости футбола.
«Когда наши клубы играли в еврокубках с лучшими европейскими командами, разница в скоростях первым же делом бросалась в глаза. Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч.
А сейчас ситуация еще хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе. В РПЛ играют как будто в замедленной съемке по сравнению с европейским футболом. Все в два раза медленнее», – сказал Канчельскис.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- В сезоне-2021/22 два российских клуба вышли в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» выбыл на стадии стыковых матчей (1/16 финала). «Спартак» должен был выступить в 1/8 финала, но был снят с турнира в связи с отстранением России.
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