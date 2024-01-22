Ловчев прокомментировал уход Севикяна из РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал трансфер 22-летнего полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

«Севикян вернулся в Россию из Европы (из Испании), поиграл полтора сезона, неплохо себя проявил, и теперь уходит в средний европейский клуб. Это его выбор.

Я вижу, что футболист ищет для себя вариант сыграть в еврокубках и проявить себя там. Не считаю его выдающимся игроком, но для Нижнего Новгорода это потеря. Игрок в команде он был заметный. Но это не значит, что его там некем заменить», – написал Ловчев.