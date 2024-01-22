Ловчев прокомментировал уход Севикяна из РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал трансфер 22-летнего полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».
«Севикян вернулся в Россию из Европы (из Испании), поиграл полтора сезона, неплохо себя проявил, и теперь уходит в средний европейский клуб. Это его выбор.
Я вижу, что футболист ищет для себя вариант сыграть в еврокубках и проявить себя там. Не считаю его выдающимся игроком, но для Нижнего Новгорода это потеря. Игрок в команде он был заметный. Но это не значит, что его там некем заменить», – написал Ловчев.
- Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.
- Футболист сборной Армении, экс-полузащитник сборной России пришел в нижегородский клуб в июле 2022 года.
- До этого Севикян принадлежал «Леванте», где выступал за вторую команду, а за первый состав валенсийцев сыграл 2 матча.