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    Ловчев прокомментировал уход Севикяна из РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал трансфер 22-летнего полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

    «Севикян вернулся в Россию из Европы (из Испании), поиграл полтора сезона, неплохо себя проявил, и теперь уходит в средний европейский клуб. Это его выбор.

    Я вижу, что футболист ищет для себя вариант сыграть в еврокубках и проявить себя там. Не считаю его выдающимся игроком, но для Нижнего Новгорода это потеря. Игрок в команде он был заметный. Но это не значит, что его там некем заменить», – написал Ловчев.

    • Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.
    • Футболист сборной Армении, экс-полузащитник сборной России пришел в нижегородский клуб в июле 2022 года.
    • До этого Севикян принадлежал «Леванте», где выступал за вторую команду, а за первый состав валенсийцев сыграл 2 матча.

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    Источник: телеграм-канал Ловчев Online

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    DOCTOR PENALTY
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    Фсё правильно, Серафимыч!
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