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    Радимов назвал клуб, куда следует перейти Джикии

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что защитнику «Спартака» Георгию Джикии следует покинуть клуб.

    «Джикии бороться при Гильермо Абаскале за стартовый состав бесполезно? Думаю, между ними действительно произошла какая-то недомолвка, а во-вторых – если бы Джикия поддерживал свой уровень, был в форме, то был бы и игроком стартового состава.

    Но Джикия, мне кажется, сам стал так относиться к «Спартаку» и тренировочному процессу – не стал бороться за место в составе. И если он хочет играть, надо уходить. «Локо» для него – неплохой вариант», – сказал Радимов.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет со 2 сентября.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.01.2024 23:50
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    Комментарии (1)
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    Вжыхъ
    1705876632
    Откуда Радимов знает, как и кто относится к тренировочному процессу в Спартаке? Какое отношение он к Спартаку имеет?! Зачем он что-то говорит про Георгия?! Чудно...
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