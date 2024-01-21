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    Рыболовлев задумался над продажей «Монако»

    «Монако» вскоре может сменить мажоритарного владельца. Россиянин Дмитрий Рыболовлев изучает, выгодно ли продать клуб сейчас.

    «Рыболовлев решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. Мажоритарный акционер привлек Raine Group (Raine) в качестве своего эксклюзивного финансового консультанта по этому вопросу. Raine обладает значительным опытом работы с крупнейшими футбольными клубами мира по целому ряду задач.

    Нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведет к какой-либо сделке с участием клуба», – сказал представитель семейного офиса Рыболовлева.

    • Россиянин владеет «Монако» с 2011 года.
    • У Рыболовлева также есть кипрское гражданство.
    • За «Монако» выступает россиянин Александр Головин.

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    Источник: РБК

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