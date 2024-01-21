Хомуха выделил самый нуждающийся в трансферах топ-клуб РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха обеспокоен кадровой ситуацией в клубе.

«На сегодняшний день ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах. Тем более мы видим насколько активны «Зенит» и «Краснодар», футболисты приобретаются, состав усиливается. Это команды, которые действительно ставят себе самые высокие задачи.

У ЦСКА же пока с этим делом не всe получается. Сейчас ещe начинают ходить разговоры, что часть футболистов, которая получает меньше игрового времени, хочет покинуть команду. Сложная ситуация намечается у «армейцев», – сказал Хомуха.