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    Хомуха выделил самый нуждающийся в трансферах топ-клуб РПЛ

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха обеспокоен кадровой ситуацией в клубе.

    «На сегодняшний день ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах. Тем более мы видим насколько активны «Зенит» и «Краснодар», футболисты приобретаются, состав усиливается. Это команды, которые действительно ставят себе самые высокие задачи.

    У ЦСКА же пока с этим делом не всe получается. Сейчас ещe начинают ходить разговоры, что часть футболистов, которая получает меньше игрового времени, хочет покинуть команду. Сложная ситуация намечается у «армейцев», – сказал Хомуха.

    • ЦСКА проводит сбор в ОАЭ.
    • Команда идет в РПЛ 8-й.
    • Его главный тренер ЦСКА Владимир Федотов связал с недостатком игроков в начале сезона.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705866194
    Кони сейчас середняки, а не в топе. Гыгыгы
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