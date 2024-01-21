Семак пожаловался на недостаток российских игроков в «Зените»

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не хватает в команде россиян.

– Вы говорите, что «Зенит» справится с уходом Данила Кругового. За счет внутренних ресурсов – перевода Алексея Сутормина или еще кого-то или же нужно выходить на рынок? Если выходить на рынок, то российский или зарубежный тоже может быть?

– У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки – будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля – нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока.

У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении – сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева – в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию.