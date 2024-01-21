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    • Семак пожаловался на недостаток российских игроков в «Зените»

    Семак пожаловался на недостаток российских игроков в «Зените»

    Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не хватает в команде россиян.

    – Вы говорите, что «Зенит» справится с уходом Данила Кругового. За счет внутренних ресурсов – перевода Алексея Сутормина или еще кого-то или же нужно выходить на рынок? Если выходить на рынок, то российский или зарубежный тоже может быть?

    – У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки – будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля – нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока.

    У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении – сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева – в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию.

    • Круговой с лета будет выступать за ЦСКА. Ближайшие месяцы игрок проведет в «Зените-2».
    • У «Зенита» на контракте 11 бразильцев.
    • Команда сейчас тренируется в ОАЭ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии (4)
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    alex1951
    1705855693
    Сёма, вы русским недоплачиваете ,в этом весь сказ.....иностранцам вы 5 ю точку лижете.... И тут вопрос . Что делать будете,когда санкции сгинут. Когда тыл сопляком ,советский футбол справлялся ,исключительно,своими силами.... Но ,похоже,сегодня это никого ни трах-трах......
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    Napaleon Banapart
    1705856039
    Раздайте паспорта и проблема решится...
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    Павелий
    1705856997
    Странно, бразильцы вроде горячие парни, должны попами хорошо лавку прогревать. Можно попросить Новосельцева возобновить карьеру - он крупный футболист, прогревал лавку и за себя, и за того парня.
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    PAREVG.
    1705857804
    Зачем??? Чтобы через год в Сочи отправить??? Выдайте мартыхаям паспорта, и проблема сама собой решится...
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