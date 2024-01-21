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    Радимов дал трансферный совет «Спартаку»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил амплуа, которое нужно усилить «Спартаку» зимой.

    «Я думаю, что красно-белым нужен игрок креативный, «десятка», который будет созидать. Потому что Михаила Игнатова «штормит», он даже в составе не всегда выходит. Стабильности ему не хватает. А все остальные полузащитники – они, в основном, оборонительного плана.

    Так что нужен игрок, который будет связывать оборону и атаку. Это в первую очередь. Может, на фланг еще кого-то», – сказал Радимов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Команда на днях отправится на сбор в ОАЭ.
    • В феврале «Спартак» поучаствует в Зимнем кубке РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1705851881
    Спартак не нуждается в советах Буланова, слишком много советчиков.
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    Suvorov71
    1705858084
    Переживают за Великий клуб, вот помойные, так и лезут все советуют
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