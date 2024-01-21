Радимов дал трансферный совет «Спартаку»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил амплуа, которое нужно усилить «Спартаку» зимой.

«Я думаю, что красно-белым нужен игрок креативный, «десятка», который будет созидать. Потому что Михаила Игнатова «штормит», он даже в составе не всегда выходит. Стабильности ему не хватает. А все остальные полузащитники – они, в основном, оборонительного плана.

Так что нужен игрок, который будет связывать оборону и атаку. Это в первую очередь. Может, на фланг еще кого-то», – сказал Радимов.