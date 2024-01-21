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    «Пари НН» подписал полузащитника из Первой лиги

    «Пари НН» объявил о переходе атакующего хавбека Валерия Царукяна из «Пари НН».

    Условия трансфера пока неизвестны. Контракт с новичком подписан на 3,5 года – до лета 2027-го.

    «Очень рад, что присоединился к своему новому коллективу. Эмоции только позитивные. Всегда мечтал играть в клубе РПЛ, и вот мечты стали реальностью.

    С нетерпением жду начало второй части сезона. Буду стараться приносить пользу команде и помогать ей в решении задач, поставленных на сезон. Верю в то, что всe у нас получится!» – сказал 22-летний футболист.

    • Царукян – воспитанник ставропольского футбола.
    • В составе «Алании» полузащитник забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 350 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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