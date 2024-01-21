«Пари НН» подписал полузащитника из Первой лиги

«Пари НН» объявил о переходе атакующего хавбека Валерия Царукяна из «Пари НН».

Условия трансфера пока неизвестны. Контракт с новичком подписан на 3,5 года – до лета 2027-го.

«Очень рад, что присоединился к своему новому коллективу. Эмоции только позитивные. Всегда мечтал играть в клубе РПЛ, и вот мечты стали реальностью.

С нетерпением жду начало второй части сезона. Буду стараться приносить пользу команде и помогать ей в решении задач, поставленных на сезон. Верю в то, что всe у нас получится!» – сказал 22-летний футболист.