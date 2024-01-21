Клопп высказался о возвращении Хендерсона в Европу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил решение экс-капитана команды Джордана Хендерсона уйти в «Аякс» после полугодичного пребывания в Саудовской Аравии.

«Я рад за него, потому что, похоже, он счастлив, а это для меня самое главное. Люди сильно критикуют Хендо за его переезд, сначала туда, а теперь обратно. Я не знаю, как мы смеем осуждать такие вещи.

У нас одна жизнь, и мы должны принимать решения, и иногда наши решения идеальны с самого начала, а иногда они меняются после принятия.

Он был там, и это на 100 процентов интересный опыт. Я поговорил с ним, на 99 процентов в футбольном плане все было абсолютно нормально», – сказал Клопп.