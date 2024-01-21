Роналду: «Золотой мяч» и The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об индивидуальных наградах, врученных в 2023 году.
«Золотой мяч» и премия The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие.
Нельзя сказать, что Месси, Холанд или даже Мбаппе не заслуживали выиграть. Просто я больше не верю в эти награды.
Цифры не врут. Цифры – это факты. Никто не отберет у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году», – сказал Роналду.
- В 2023-м Месси получил 8-й «Золотой мяч».
- В январе аргентинца признали лучшим игроком прошлого года по версии ФИФА.
- Роналду не попал даже в тройку номинантов при выборе обладателя обеих наград.