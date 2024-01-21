Роналду: «Золотой мяч» и The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об индивидуальных наградах, врученных в 2023 году.

«Золотой мяч» и премия The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие.

Нельзя сказать, что Месси, Холанд или даже Мбаппе не заслуживали выиграть. Просто я больше не верю в эти награды.

Цифры не врут. Цифры – это факты. Никто не отберет у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году», – сказал Роналду.