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    • Роналду: «Золотой мяч» и The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие»

    Роналду: «Золотой мяч» и The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался об индивидуальных наградах, врученных в 2023 году.

    «Золотой мяч» и премия The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие.

    Нельзя сказать, что Месси, Холанд или даже Мбаппе не заслуживали выиграть. Просто я больше не верю в эти награды.

    Цифры не врут. Цифры – это факты. Никто не отберет у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году», – сказал Роналду.

    • В 2023-м Месси получил 8-й «Золотой мяч».
    • В январе аргентинца признали лучшим игроком прошлого года по версии ФИФА.
    • Роналду не попал даже в тройку номинантов при выборе обладателя обеих наград.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии (1)
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    Bozigit
    1705835631
    Вообще нужно отдельную премию придумать. Ни кто не забыт и ни что не забыто. И присуждать его дедушкам футбола)
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