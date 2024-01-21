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    • Мостовой ответил, способен ли он сделать «Зенит» чемпионом РПЛ

    Мостовой ответил, способен ли он сделать «Зенит» чемпионом РПЛ

    Александр Мостовой ответил на вопросы о тренерской работе.

    – Вам по-прежнему интересно было бы поработать в нашем футболе?

    – Так все работают. А мы почему не можем работать?

    – Вы ставите какие-то условия? Например, готовы работать только в РПЛ?

    – Нет.

    – Насколько все серьезно было с «Енисеем»?

    – Я был не готов на тот момент ехать в Красноярск. Некоторые иностранные тренеры приезжают к нам в страну набираться опыта. Вот пускай едут туда и набираются опыта.

    – А наши тренеры должны набираться опыта?

    – Все индивидуально. У кого-то получается, у кого-то – нет. Пеп Гвардиола, когда его назначили главным в «Барселоне», тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать. Понимаете?

    – Да.

    – Поэтому Пеп и говорит: ребят, что вы мне хлопаете? Я-то здесь при чем?

    – То есть если вы возглавите «Зенит», тоже сможете его сделать чемпионом, а если Мостовой возглавит «Енисей», не факт, что команда не вылетит из Первой лиги.

    – Конечно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии (4)
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    г.Онега
    1705830362
    Не так какие претензии к Абаскалю и Спартаку если любой тренер с Зенитом выиграет чемпионство ?
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    1705831041
    Логикак Мостового за пределами этой вселенной. Сильной команде - тренер не нужен, она и так сильная. Слабой команде - тренер не поможет, потому что она слабая. То есть, тренер команде, в принципе, не нужен.
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    Aндрей-кадулин-google
    1705833187
    Вроде не боксёр
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