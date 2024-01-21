Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин – о трансфере Ахметова в «Зенит»: «С лавки на лавку»

    Аршавин – о трансфере Ахметова в «Зенит»: «С лавки на лавку»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил переход из «Краснодара» полузащитника Ильзата Ахметова.

    «Ахметов идeт на лавку? С лавки на лавку.

    Думаю, что он будет конкурировать с Андреем Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    Ахметов уверен, что будет играть в «Зените» 4
    Реакция Ивича на трансфер Ахметова в «Зенит» 3
    Галицкий назвал условие, при котором Ахметов играл бы в «Барселоне»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Suvorov71
    1705789480
    Смело однако, так для этого его и покупали, что уже и лавку полировать будет, как Бакашка
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+