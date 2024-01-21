Аршавин – о трансфере Ахметова в «Зенит»: «С лавки на лавку»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил переход из «Краснодара» полузащитника Ильзата Ахметова.
«Ахметов идeт на лавку? С лавки на лавку.
Думаю, что он будет конкурировать с Андреем Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», – сказал Аршавин.
- «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
- Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
- 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.