Аршавин – о трансфере Ахметова в «Зенит»: «С лавки на лавку»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил переход из «Краснодара» полузащитника Ильзата Ахметова.

«Ахметов идeт на лавку? С лавки на лавку.

Думаю, что он будет конкурировать с Андреем Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», – сказал Аршавин.