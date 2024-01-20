Федотов: «Хотелось бы уже сейчас видеть Кругового в ЦСКА – это в интересах сборной»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов надеется, что клуб заполучит Данила Кругового уже в январе.

25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. ЦСКА пытается арендовать игрока и заполучить его зимой.

«Сейчас у игрока действует контракт с «Зенитом», от нас немногое зависит. Если будет возможность, конечно, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже этой зимой.

Не знаю, насколько это осуществимо. В интересах сборной России, безусловно, лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне», – сказал Федотов.