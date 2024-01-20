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    • Федотов: «Хотелось бы уже сейчас видеть Кругового в ЦСКА – это в интересах сборной»

    Федотов: «Хотелось бы уже сейчас видеть Кругового в ЦСКА – это в интересах сборной»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов надеется, что клуб заполучит Данила Кругового уже в январе.

    • 25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. ЦСКА пытается арендовать игрока и заполучить его зимой.

    «Сейчас у игрока действует контракт с «Зенитом», от нас немногое зависит. Если будет возможность, конечно, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже этой зимой.

    Не знаю, насколько это осуществимо. В интересах сборной России, безусловно, лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне», – сказал Федотов.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1705780095
    Хотелось бы о вас 10 миллионов увидеть, Евро. Нормальная цена, на сильного футболиста. Мне кажется, на аренду ЦСКА может не расчитывать. Думаю на 2х или 3х сойдутся.
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