Аршавин дал прогноз по дальнейшей судьбе Кругового

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг защитника команды Данила Кругового.

25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. ЦСКА пытается арендовать игрока и заполучить его зимой.

«Это стандартная история, ты знаешь, что игрок уйдет, его переводят в другую команду. Круговой много сделал для «Зенита». В интересах «Зенита», ЦСКА и Кругового, чтобы он не остался в «Зените‑2».

Как это разрулится? Думаю, что руководители обеих команд договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше. Думаю, что «Зенит» не будет упираться. Здесь вопрос в том, насколько ЦСКА хочет и готов заплатить. Думаю, что к консенсусу придут», – сказал Аршавин.