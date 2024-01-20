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    Аршавин дал прогноз по дальнейшей судьбе Кругового

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации вокруг защитника команды Данила Кругового.

    • 25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. ЦСКА пытается арендовать игрока и заполучить его зимой.

    «Это стандартная история, ты знаешь, что игрок уйдет, его переводят в другую команду. Круговой много сделал для «Зенита». В интересах «Зенита», ЦСКА и Кругового, чтобы он не остался в «Зените‑2».

    Как это разрулится? Думаю, что руководители обеих команд договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше. Думаю, что «Зенит» не будет упираться. Здесь вопрос в том, насколько ЦСКА хочет и готов заплатить. Думаю, что к консенсусу придут», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    biber.ru
    1705772672
    Хотелось бы
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    СпорЦмен
    1705773852
    ЦСКА, не уперайся, плати десятку. :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705774191
    Если не договорятся, то кони получат растренированный полуфабрикат перед летними каникулами. А там опять перерыв на полтора месяца. В общем удачи. Гыгыгы
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