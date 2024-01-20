Мостовой рассказал, что ему не нравится в карьере Дзюбы

Александр Мостовой сожалеет, что Артем Дзюба не поиграл в топ-5 лигах Европы.

«Здесь трудно делать однозначные выводы, всe же Дзюба не играл в Европе, а Кержаков успел, хоть и недолго, – тут, как говорится, на вкус и цвет.

Например, Колыванов, Юран и Кирьяков для меня сильнее, но это наше поколение.

Есть ли у меня сожаление, что Артeм так и не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы? В этом отношении оно у меня ко многим. Тот же Егор Титов, который мог бы играть там в любой команде и первенстве, на тот момент он был одним из лучших российских футболистов», – сказал Мостовой.