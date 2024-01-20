Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мостовой рассказал, что ему не нравится в карьере Дзюбы

    Александр Мостовой сожалеет, что Артем Дзюба не поиграл в топ-5 лигах Европы.

    «Здесь трудно делать однозначные выводы, всe же Дзюба не играл в Европе, а Кержаков успел, хоть и недолго, – тут, как говорится, на вкус и цвет.

    Например, Колыванов, Юран и Кирьяков для меня сильнее, но это наше поколение.

    Есть ли у меня сожаление, что Артeм так и не попробовал свои силы в топ-5 чемпионата Европы? В этом отношении оно у меня ко многим. Тот же Егор Титов, который мог бы играть там в любой команде и первенстве, на тот момент он был одним из лучших российских футболистов», – сказал Мостовой.

    • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

    Новости по теме
    Мостовой назвал единственного российского футболиста, играющего на приличном уровне 5
    Мостовой оценил назначение Комбарова в «Спартак-2» 3
    Мостовой – о новом спортивном директоре «Спартака»: «Он играл в футбол?» 27
    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1705758737
    Что псих у него берет интервью?
    Ответить
    СпорЦмен
    1705758813
    Мостовой, походу в журналисткой студии живет. :)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+