Спартаковец Игнатов: «Настраиваемся на первое или второе место в этом сезоне РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил о чемпионских амбициях своей команды.

«Мы, как и болельщики, хотим титул. Я всегда говорил, что мы настраиваемся на самые высокие места. Задача спортсмена – всегда побеждать.

Настраиваемся на первое или второе место, а там будет видно. Не смотрим на отставание от «Краснодара». Если в каждой игре добиваться победы, то всe возможно», – сказал Игнатов.