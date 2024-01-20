Спартаковец Игнатов: «Настраиваемся на первое или второе место в этом сезоне РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил о чемпионских амбициях своей команды.
«Мы, как и болельщики, хотим титул. Я всегда говорил, что мы настраиваемся на самые высокие места. Задача спортсмена – всегда побеждать.
Настраиваемся на первое или второе место, а там будет видно. Не смотрим на отставание от «Краснодара». Если в каждой игре добиваться победы, то всe возможно», – сказал Игнатов.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.