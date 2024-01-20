Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Федотов прокомментировал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Федотов прокомментировал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о подписании левого защитника «Зенита» Данила Кругового.

    – Тема этой недели – переход Кругового в ЦСКА. Есть инсайды, что армейский клуб может забрать его в аренду сейчас. Вы уже общались с ним лично, что-то обсуждали?

    – Общались, вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс и сработаем все вместе на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию.

    • 25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

    Новости по теме
    Первый тренер Кругового оценил решение «Зенита» отправить защитника в дубль 2
    Круговой прокомментировал ссылку в «Зенит-2» 6
    Круговой тренируется с «Зенитом-2» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+