Федотов прокомментировал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о подписании левого защитника «Зенита» Данила Кругового.
– Тема этой недели – переход Кругового в ЦСКА. Есть инсайды, что армейский клуб может забрать его в аренду сейчас. Вы уже общались с ним лично, что-то обсуждали?
– Общались, вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс и сработаем все вместе на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию.
- 25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
- Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
- «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.