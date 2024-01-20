Федотов прокомментировал трансфер Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о подписании левого защитника «Зенита» Данила Кругового.

– Тема этой недели – переход Кругового в ЦСКА. Есть инсайды, что армейский клуб может забрать его в аренду сейчас. Вы уже общались с ним лично, что-то обсуждали?

– Общались, вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс и сработаем все вместе на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы углубляться в конфронтацию.