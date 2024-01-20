Захаряна изобразили на афише кубкового матча «Сосьедада»

Накануне «Реал Сосьедад» узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании – это «Сельта».
Клуб анонсировал противостояние с галисийцами афишей с Арсеном Захаряном.
Помимо российского полузащитника, на постере изображены Брайс Мендес и Андре СилвСилва. Они одеты в поварскую одежду и играют на барабанах.
- Захарян в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
- Его статистика в Испании: 20 матчей (884 минуты) и 1 ассист.
- Баски поспорят с «Сельтой» за путевку в 1/2 финала Кубка 23 января в 23:30 мск.