Захаряна изобразили на афише кубкового матча «Сосьедада»

Накануне «Реал Сосьедад» узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании – это «Сельта».

Клуб анонсировал противостояние с галисийцами афишей с Арсеном Захаряном.

Помимо российского полузащитника, на постере изображены Брайс Мендес и Андре СилвСилва. Они одеты в поварскую одежду и играют на барабанах.