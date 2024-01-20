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    Захаряна изобразили на афише кубкового матча «Сосьедада»

    Накануне «Реал Сосьедад» узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании – это «Сельта».

    Клуб анонсировал противостояние с галисийцами афишей с Арсеном Захаряном.

    Помимо российского полузащитника, на постере изображены Брайс Мендес и Андре СилвСилва. Они одеты в поварскую одежду и играют на барабанах.

    • Захарян в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
    • Его статистика в Испании: 20 матчей (884 минуты) и 1 ассист.
    • Баски поспорят с «Сельтой» за путевку в 1/2 финала Кубка 23 января в 23:30 мск.

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    Источник: твиттер «Реал Сосьедада»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии (1)
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    Bozigit
    1705753160
    Ехарани бабай.
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