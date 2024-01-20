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    • Линекер объяснил свою позицию по израильско-палестинскому конфликту

    Линекер объяснил свою позицию по израильско-палестинскому конфликту

    Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на критику в свой адрес.

    • Телеэксперт призывал отстранить Израиль от международных соревнований.
    • Он сделал репост соответствующей записи, но позднее удалил ее.
    • В британском парламенте осудили его позицию.

    «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Но на данный момент это просто ужасно. Ужасно!

    Я не считаю, что дело в евреях, скорее в израильском правительстве. Очевидно, они реагируют на события 7 октября, но, черт возьми, одно злодеяние не заслуживает 80 злодеяний [в ответ]. Или даже больше», – сказал Линекер.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Число жертв исчисляется десятками тысяч.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии (1)
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    В мире так всегда. Хуту режут тутси, а тутси режут хуту. Только, когда это происходит далеко, то нас не касается.
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