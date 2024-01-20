Линекер объяснил свою позицию по израильско-палестинскому конфликту

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил на критику в свой адрес.

Телеэксперт призывал отстранить Израиль от международных соревнований.

Он сделал репост соответствующей записи, но позднее удалил ее.

В британском парламенте осудили его позицию.

«Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Но на данный момент это просто ужасно. Ужасно!

Я не считаю, что дело в евреях, скорее в израильском правительстве. Очевидно, они реагируют на события 7 октября, но, черт возьми, одно злодеяние не заслуживает 80 злодеяний [в ответ]. Или даже больше», – сказал Линекер.