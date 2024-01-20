Первый тренер Кругового оценил решение «Зенита» отправить защитника в дубль

Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, прокомментировал ситуацию игрока в «Зените».

25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.

«Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

«Это профессиональный клуб. С точки зрения подготовки футболистов к сборной России решение о переводе в «Зенит-2» неправильное. Игрок уровня Кругового может принести большую пользу сборной.

Отправку в молодeжный клуб я не приветствую. Но есть люди, которые отвечали за переговорный процесс. Видимо, не хватило им мастерства, чтобы не было этой ситуации.

Время ещe есть. «Зенит» тоже думает о том, чтобы укреплять нашу сборную. Они имеют право переводить его в «Зенит-2», но по-футбольному это неправильно», – сказал Колодкин.