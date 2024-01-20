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    • Первый тренер Кругового оценил решение «Зенита» отправить защитника в дубль

    Первый тренер Кругового оценил решение «Зенита» отправить защитника в дубль

    Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, прокомментировал ситуацию игрока в «Зените».

    • 25-летний футболист заключил с ЦСКА контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он перейдет в московский клуб в июне в качестве свободного агента.
    • «Зенит» сослал Кругового в дубль до лета. Петербуржцы предлагали ему контракт на 10 миллионов евро.

    «Это профессиональный клуб. С точки зрения подготовки футболистов к сборной России решение о переводе в «Зенит-2» неправильное. Игрок уровня Кругового может принести большую пользу сборной.

    Отправку в молодeжный клуб я не приветствую. Но есть люди, которые отвечали за переговорный процесс. Видимо, не хватило им мастерства, чтобы не было этой ситуации.

    Время ещe есть. «Зенит» тоже думает о том, чтобы укреплять нашу сборную. Они имеют право переводить его в «Зенит-2», но по-футбольному это неправильно», – сказал Колодкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии (2)
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    Красногвардейчик
    1705747726
    но по-футбольному это неправильно», – сказал Колодкин. ================ Да плевать хотели в бразильском Зените на футбольную составляющую, и паспартистов
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    Азбука
    1705753687
    Я уже испереживался: как там наша сборная теперь будет играть очередной товарняк с какой-нибудь Кубой.
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