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    • Семин считает, что Баринову не хватает футбольного интеллекта

    Семин считает, что Баринову не хватает футбольного интеллекта

    Геннадий Орлов раскрыл мнение Юрия Семина про капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    «Баринов подавал надежды. Я разговаривал с Юрием Павловичем Сeминым, а он говорит: «Всe-таки у него не хватает футбольного интеллекта».

    Бабах! Вот и всe. А что такое футбольный интеллект? Это понимание игры! Разнообразие моментов, куда отдавать: налево, направо, вперeд закидывать…

    Острота и скорость принятия решений, да, всe вместе взятое. Но это недоработка многих наших футболистов, даже способных», – заявил Орлов.

    • 27-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду он провел 203 матча, забил 9 голов и сделал 13 ассистов.
    • Контракт хавбека с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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