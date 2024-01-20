Геннадий Орлов раскрыл мнение Юрия Семина про капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Баринов подавал надежды. Я разговаривал с Юрием Павловичем Сeминым, а он говорит: «Всe-таки у него не хватает футбольного интеллекта».

Бабах! Вот и всe. А что такое футбольный интеллект? Это понимание игры! Разнообразие моментов, куда отдавать: налево, направо, вперeд закидывать…

Острота и скорость принятия решений, да, всe вместе взятое. Но это недоработка многих наших футболистов, даже способных», – заявил Орлов.