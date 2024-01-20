Геннадий Орлов раскрыл мнение Юрия Семина про капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Баринов подавал надежды. Я разговаривал с Юрием Павловичем Сeминым, а он говорит: «Всe-таки у него не хватает футбольного интеллекта».
Бабах! Вот и всe. А что такое футбольный интеллект? Это понимание игры! Разнообразие моментов, куда отдавать: налево, направо, вперeд закидывать…
Острота и скорость принятия решений, да, всe вместе взятое. Но это недоработка многих наших футболистов, даже способных», – заявил Орлов.
- 27-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду он провел 203 матча, забил 9 голов и сделал 13 ассистов.
- Контракт хавбека с клубом действует до 30 июня 2026 года.