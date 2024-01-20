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    • Спартаковец Умяров отреагировал на скандальный жест Медведева

    Спартаковец Умяров отреагировал на скандальный жест Медведева

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поведение председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

    • Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».
    • Это было выложено пресс-службой «Зенита».
    • Потом видео было удалено.

    «Что касается жеста Медведева, мы же не знаем. Это их общение. Просто кусочек видео попался. Не знаю, удалили или нет. Если удалили, значит, поняли свою ошибку. Если у них такой метод общения, их право.

    Что касается первой игры с «Зенитом», у нас почти всегда нет времени на раскачку. Когда проходишь такие длинные сборы, изначально готовишься как минимум к одному сопернику.

    Сейчас это чуть ответственнее, это «Зенит», это принципиально. Не скажу, что что-то сильно поменяется в плане нашей головы и настроя.

    Думаю, что и без видео с Медведевым стимул на матчи с «Зенитом» безоговорочный. Никаких эмоций не вызвало видео. Понятно, неприятно, но не больше», – сказал Умяров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии (5)
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    Desma
    1705742354
    Молодец Наиль, не стал раскачивать изрядно обсосанную лодку.
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    Anton01011969
    1705743231
    В Зените всё больше нездоровых!!! То Дзюба засветился, теперь Медведев!!!
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    russkiisergei
    1705743751
    медведев просто предлагал клаудиньо уединиться вечером! ходят слухи, что такими жестами весь зенит пере....бали уже!!!
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    СпорЦмен
    1705744121
    Парень марально приготовился, к тому что показал Медведев. Знает, что в Питере шансов нет. Заранее позвонил проктологу, чтобы тот нашел ему хорошего хирурга, швы на жопу накладывать. Но мы не опустимся до этого, просто обосым их и все. Зря парень надеиться на бурную любовь. :)))
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    шахта Заполярная
    1705744747
    Просто медведь показал клаве жестом, приходи после тренировки, пообщаемся.
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