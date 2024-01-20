Спартаковец Умяров отреагировал на скандальный жест Медведева

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поведение председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».

Это было выложено пресс-службой «Зенита».

Потом видео было удалено.

«Что касается жеста Медведева, мы же не знаем. Это их общение. Просто кусочек видео попался. Не знаю, удалили или нет. Если удалили, значит, поняли свою ошибку. Если у них такой метод общения, их право.

Что касается первой игры с «Зенитом», у нас почти всегда нет времени на раскачку. Когда проходишь такие длинные сборы, изначально готовишься как минимум к одному сопернику.

Сейчас это чуть ответственнее, это «Зенит», это принципиально. Не скажу, что что-то сильно поменяется в плане нашей головы и настроя.

Думаю, что и без видео с Медведевым стимул на матчи с «Зенитом» безоговорочный. Никаких эмоций не вызвало видео. Понятно, неприятно, но не больше», – сказал Умяров.