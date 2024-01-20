Агент Трабукки сделал выбор между Роналду и Месси

Футбольный агент Марко Трабукки сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
- Аргентинец в 2023 году выиграл 8-й «Золотой мяч».
- У португальца 5 таких наград.
- Месси сейчас выступает за «Интер Майами», Роналду – за саудовский «Аль-Наср».
– Сейчас про «Золотой мяч» говорят, что это такой атавизм, лучше бы его не разыгрывали уже, чтобы не раздражать людей.
– Наоборот. Люди спорят и говорят об этом. Думаю, создателям и владельцам «Золотого мяча» это очень нравится, что есть такая аура критики вокруг награды.
– А ты за «Золотой мяч» или за тех, кто говорит, мол, куда, отдали уже все мячи Месси, пора лавочку закрывать?
– Нет, я всегда очень любил этот приз. Всегда поддерживаю его, слежу.
– Все-таки: Месси или Роналду?
– Даже нельзя спорить. Всю жизнь – Месси.
Роналду – классный, забивной игрок, классная модель, классный фитнес-тренер будет. Но по футболу – давайте будем чуть-чуть серьезнее.
– То есть Месси?
– Конечно.