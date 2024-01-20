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    Агент Трабукки сделал выбор между Роналду и Месси

    Футбольный агент Марко Трабукки сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    • Аргентинец в 2023 году выиграл 8-й «Золотой мяч».
    • У португальца 5 таких наград.
    • Месси сейчас выступает за «Интер Майами», Роналду – за саудовский «Аль-Наср».

    – Сейчас про «Золотой мяч» говорят, что это такой атавизм, лучше бы его не разыгрывали уже, чтобы не раздражать людей.

    – Наоборот. Люди спорят и говорят об этом. Думаю, создателям и владельцам «Золотого мяча» это очень нравится, что есть такая аура критики вокруг награды.

    – А ты за «Золотой мяч» или за тех, кто говорит, мол, куда, отдали уже все мячи Месси, пора лавочку закрывать?

    – Нет, я всегда очень любил этот приз. Всегда поддерживаю его, слежу.

    – Все-таки: Месси или Роналду?

    – Даже нельзя спорить. Всю жизнь – Месси.

    Роналду – классный, забивной игрок, классная модель, классный фитнес-тренер будет. Но по футболу – давайте будем чуть-чуть серьезнее.

    – То есть Месси?

    – Конечно.

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    Источник: «Шмурнов Тайм»

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    Комментарии (1)
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    baggio80
    1705741267
    Роналдо все свои мячи за служил А месси больше половины просто подарили так что Месси распиаренный проект
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