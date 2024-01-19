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    • Радимов ответил, кто пьет больше – хоккеисты или футболисты

    Радимов ответил, кто пьет больше – хоккеисты или футболисты

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов сравнил потребление алкоголя футболистами и хоккеистами.

    «Хоккейщиков перепить сложно? Да это невозможно! Это точно! В архангельской базе мы жили с Дмитрием Хохловым. На втором этаже база футбольной команды, на третьем – хоккейной. Хоккеисты сидели очень долго на сборах все. Виктор Тихонов и его последователи их прям вот долго держали. Они там дней 250 из 365 в году сидели на сборе. Ну это жесть. Они эту базу знали.

    Ну и, значит, у них был трап такой, как на корабле. Верeвочная лестница? Да. Ну и мы с Хохловым выходим на балкончик, там 11 вечера уже. Там этот трап раз вниз. Мы посмотрели наверх: «Ну ладно». И вдруг наверх ползeт тeлка. У неe мини-юбка, чулочки, до второго этажа доползает: «А Игорь где?» Мы такие: «Ну мы не Игорь, а ты куда?», и она: «А, мне на третий». И поползла дальше. Хохлов говорит: «Может, ты на часик задержишься на втором?». Так что хоккейщики чудили в этом плане. Но мы тоже не святые были», – рассказал Радимов на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Радимов завершил карьеру в 2008 году.
    • В Европе он выступал за «Сарагосу».
    • Радимов – воспитанник зенитовской школы «Смена».

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    Источник: «Бомбардир

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