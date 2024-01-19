Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Роналду: «Критика на меня не действует – я лучший бомбардир 2023 года»

    Роналду: «Критика на меня не действует – я лучший бомбардир 2023 года»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду гордится своим бомбардирским достижением в 2023 году. Он забил больше всех голов в мировом футболе.

    «Я был лучшим бомбардиром в 2023 году. Представьте: я обыграл таких молодых зверей, как Эрлинг Холанд… Я горжусь. И скоро мне исполнится 39!

    Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, тогда я добиваюсь успеха. На меня не влияет критика», – сказал португалец.

    • Роналду лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Саудовской Аравии.
    • Контракт с «Аль-Насром» истекает в следующем году.
    • У игрока 5 «Золотых мячей».

    Новости по теме
    Роналду получил три награды на Globe Soccer Awards 1
    Роналду предположил, когда закончит карьеру 2
    Символическая сборная всех времен по версии нейросети ChatGPT 8
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+