Роналду: «Критика на меня не действует – я лучший бомбардир 2023 года»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду гордится своим бомбардирским достижением в 2023 году. Он забил больше всех голов в мировом футболе.

«Я был лучшим бомбардиром в 2023 году. Представьте: я обыграл таких молодых зверей, как Эрлинг Холанд… Я горжусь. И скоро мне исполнится 39!

Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, тогда я добиваюсь успеха. На меня не влияет критика», – сказал португалец.